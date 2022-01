Ambrì-Davos del 22 gennaio ancora senza posti in piedi

AMBRì - Anche in vista della gara del prossimo 22 gennaio contro il Davos, in virtù del prolungamento delle misure emesse dal Consiglio di Stato, i detentori di un abbonamento posti in piedi potranno riservare un seggiolino sulle tribune della Gottardo Arena.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dall'HCAP:

L’Hockey Club Ambrì Piotta informa che, a seguito del prolungamento delle misure da parte del Consiglio di Stato sino a fine gennaio, la partita in programma il 22 gennaio alla Gottardo Arena contro il Davos si disputerà ancora senza posti in piedi.

L’HCAP ricorda che la consumazione di cibo e bevande sarà possibile solo ed esclusivamente nelle strutture dedicate alla ristorazione con servizio al tavolo. Non sarà possibile consumare al proprio posto. Il club biancoblù invita gli abbonati delle tribune che sono impossibilitati ad assistere alla partita del 22 gennaio a voler compilare l’apposito formulario presente sul sito ufficiale indicando la loro disponibilità a lasciare libero il proprio posto, così da permettere al maggior numero possibile di abbonati spalti di poter partecipare.

Gli abbonati spalti che sono interessati ad assistere alla partita sono invitati a loro volta a compilare il formulario presente sul nostro sito internet. Ricordiamo che il posto in tribuna è gratuito per gli abbonati spalti. Tuttavia non sarà possibile scegliere né il settore né il posto, né sarà possibile richiedere due o più posti vicini.

In base alla disponibilità dei posti in tribuna, l’HCAP si riserverà il diritto di effettuare un sorteggio degli abbonati spalti che si annunceranno. Data l’attuale scarsa disponibilità dei posti in tribuna, la società biancoblù non potrà garantire la presenza a tutti gli abbonati spalti.

Coloro che hanno acquistato un biglietto singolo spalti possono richiedere il rimborso direttamente presso il nostro partner Ticketcorner. La società leventinese ringrazia tutti i tifosi biancoblù per la disponibilità e la pazienza.