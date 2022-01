Ambrì: gli abbonati spalti possono richiedere un posto in tribuna

AMBRì - Viste le nuove disposizioni cantonali, l'Ambrì offre ai tifosi in possesso di un abbonamento per la Curva di richiedere un posto in tribuna. L'offerta sarà valida per le prossime due partite, sabato 8 gennaio e martedì 11 gennaio alla Gottardo Arena.

Ecco i dettagli nel comunicato emesso dal club:

"L’Hockey Club Ambrì Piotta informa i possessori di un abbonamento spalti che è ora possibile annunciare il proprio interesse per presenziare alle partite in programma sabato 8 gennaio e martedì 11 gennaio alla Gottardo Arena.

Gli abbonati spalti che sono interessati ad assistere alle partite sono invitati a compilare il formulario presente sul nostro sito internet indicando a quale partita desiderano partecipare. Il posto in tribuna è gratuito per gli abbonati spalti. Tuttavia non sarà possibile scegliere né il settore né il posto.

In base alla disponibilità dei posti in tribuna, l’HCAP si riserverà il diritto di effettuare un sorteggio degli abbonati spalti che si annunceranno. Data l’attuale scarsa disponibilità dei posti in tribuna, la società biancoblù non potrà garantire la presenza a tutti gli abbonati spalti.

Il club biancoblù invita ancora una volta gli abbonati delle tribune che sono impossibilitati ad assistere alle partite dell’8 e dell’11 gennaio a voler gentilmente compilare l’apposito formulario, così da permettere al maggior numero possibile di abbonati spalti di poter partecipare.

La società sta inoltre valutando tutte le misure attuabili per incrementare le possibilità di ristorazione all’interno della Gottardo Arena nel pieno rispetto delle nuove restrizioni. Si ricorda che purtroppo la consumazione sarà possibile solo da seduto, nelle aree dedicate e con servizio al tavolo.

L’HCAP si scusa con i propri tifosi per la difficile situazione che non dipende dalla volontà del club e farà di tutto affinché sia meno gravosa per tutti gli abbonati biancoblù. Ringraziamo i tifosi per la comprensione e per la pazienza dimostrata in questa particolare e difficile situazione".

TiPress