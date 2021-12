Friborgo e Rapperswil in fuga

FRIBORGO - Friborgo e Rapperswil non ne vogliono sapere di fermarsi e continuano a "comandare" in National League. Le prime due forze del massimo campionato si sono imposte rispettivamente su Langnau (5-1) e Losanna (7-0)

Per i burgundi - in testa con quattro lunghezze di margine sui sangallesi e due gare in meno - sono andati a segno Sprunger, Mottet, Gunderson e Marchon (doppietta). Di Schilt l'unico punto di serata per i Tigers.

Dal canto loro i sempre più incontenibili sangallesi (a +5 sullo Zugo ma con ben quattro gare in più) hanno asfaltato i vodesi 7-0, in virtù delle segnature di Rowe, Aebischer, Albrecht, Forrer, Mitchell (doppietta) e Brüschweiler.

All'Hallenstadion, nell'ultima gara di serata, lo Zurigo ha fatto quello che ha voluto contro l'Ajoie vincendo addirittura per 8-2. Reti dei Lions firmate da Noreau, Geering, Malgin, Krüger, Sopa, Azevedo, Andrighetto e Pedretti, per i giurassiani di Devos e Schmutz.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)