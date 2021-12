A Biasca i Rockets mettono in difficoltà il Kloten

BIASCA - Un'ottima prestazione al cospetto della seconda forza del campionato, con ambizioni di promozione, non è bastata ai Ticino Rockets. A Biasca la squadra guidata da Eric Landry e Mike McNamara - sorretta dalle parate di Davide Fadani - è stata sconfitta per 3-2.

Il vantaggio zurighese dopo soli 66'' poteva far pensare a un pomeriggio in scioltezza per gli ospiti, ma così non è stato. Al 7'09'', infatti, i Razzi hanno trovato il pari con Davide Gaeta. Risultato che si è protratto fino al 38'11'', quando il Kloten ha sorpreso i ticinesi che stavano giocando con l'uomo in più sul ghiaccio.

Al 55' il canadese Eric Faille, al suo 17esimo centro stagionale, ha poi portato gli Aviatori sul 3-1. A poco più di un minuto dalla fine i padroni di casa hanno messo a segno il punto della speranza con Jannik Canova in powerplay, ma la rimonta si è purtroppo arenata qui.