«Non voglio smettere così, mi piacerebbe che mio figlio mi vedesse giocare»

BERNA - Che fine ha fatto Thomas Rüfenacht? L'attaccante del Berna è fermo da più di un anno, poiché è confrontato suo malgrado con dei seri problemi fisici dal mese di giugno del 2020.

In tutto questo tempo il 36enne si è dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici al menisco e alla cartilagine del suo ginocchio sinistro. Un IRM è inoltre prevista la settimana prossima per capire l'evoluzione di questo infortunio, anche se il giocatore non ha per nulla intenzione di appendere i pattini al chiodo. «Non voglio smettere in questo modo», sono state le sue parole al "Blick". «Mi piacerebbe che mio figlio Noah, di quattro anni mi vedesse giocare».

Nel mese di febbraio Rüfenacht finirà nuovamente sotto i ferri e per lui è prevista una grande riabilitazione.

Ricordiamo che nella sua carriera il giocatore ha conquistato tre campionati svizzeri con il Berna (2016, 2017 e 2019), così come due coppe nazionali (2015 e 2021).

Keystone, archivio