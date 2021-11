Il Lugano stende le Aquile sotto gli occhi di Nummelin: doppietta decisiva di Carr

LUGANO - Prosegue l’ottimo momento di forma del Lugano, che - sotto gli occhi attenti di Petteri Nummelin, indimenticato e indimenticabile ex difensore bianconero - ha meritatamente conquistato la vittoria nella sfida al Ginevra (3-0). Con il successo odierno, sale a 10 – su 12 disponibili - il bottino di punti accumulato dal Lugano dopo la sosta.

All’interno dello scacchiere bianconero si è rivisto Calvin Thürkauf – out nelle ultime due uscite causa infortunio – posizionatosi tra Josephs e Bertaggia in terza linea.

È stato proprio il rientrante giocatore svizzero-canadese ad avvicinarsi maggiormente alla rete all’alba del match, quando un suo tap-in a botta sicura si è infranto sul palo. Nonostante l’entrata in materia degli uomini di McSorley sia stata decisamente preferibile rispetto a quella delle Aquile, i bianconeri non hanno saputo trovare la via del gol nei minuti iniziali. Dal canto suo, il Servette ha cominciato a bazzicare nel terzo offensivo solo negli ultimi attimi del periodo, creando comunque un paio di pericoli dalle parti di Schlegel (tra cui un’occasione fallita da Vermin a tu per tu col portiere sottocenerino).

Se nella prima frazione ambo le compagini avevano avuto la possibilità di passare in vantaggio, nel secondo periodo non si sono verificate grosse chance per gonfiare la rete. I tanti errori tecnici commessi, uniti ad un ritmo spezzettato, non hanno di certo favorito allo spettacolo. Ed infatti i venti minuti centrali sono stati tutt’altro che scoppiettanti.

Il match è dunque giunto all’ultimo terzo ancora bloccato sullo 0-0. Per spezzare l’equilibrio è stato necessario un assolo di Daniel Carr, autore questa sera dei suoi due primi centri stagionali. Il numero 7 bianconero ha dapprima portato avanti i suoi, liberandosi con una finta di un difensore ginevrino e insaccando il disco all’angolo alto (47’01”). Non pago, poco dopo – in situazione di powerplay – Carr ha scagliato un potente diagonale che ha trafitto Descloux e ha raddoppiato le distanze (51’45”). Svincolata dal dovere di sbloccare la sfida, la truppa di

McSorley ha giocato con molta più tranquillità gli istanti finali, ma continuando comunque a dominare il ghiaccio. A 10 secondi dalla sirena è arrivato il sigillo finale di Josephs (59’50”).

La vittoria odierna ha portato il Lugano a 36 punti in classifica (nono posto). Il prossimo impegno nell’agenda bianconera è la trasferta di Berna, in programma sabato.

LUGANO-GINEVRA 3-0 (0-0; 0-0; 3-0)

Reti: 47'01" Carr (Fazzini) 1-0; 51'45" Carr (Alatalo) 2-0; 59'50" Josephs (Herburger) 3-0.

LUGANO. Schlegel; Müller, Loeffel; Riva, Alatalo; Guerra, Chiesa; Wolf; Carr, Arcobello, Fazzini; Boedker, Herburger, Morini, Josephs, Thürkauf, Bertaggia; Stoffel, Walker, Vedova; Traber.

Penalità: Lugano 6x2’, Ginevra 5x2'.

Note: Cornèr Arena, 4’758 spettatori. Arbitri: Wiegand, Hürlimann; Cattaneo, Kehrli.

Ti-press (Samuel Golay)