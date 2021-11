Un doppio Romanenghi non è sufficiente all'Ajoie

PORRENTRUY - Nelle altre partite della serata da registrate le vittorie ottenute da Berna, Davos, Ginevra e Losanna.

Gli Orsi hanno liquidato l'Ajoie 5-3 grazie alle doppiette di Moser e Conacher, così come al gol di Jeremi Gerber. Doppietta di Romanenghi per i giurassiani. Nello stesso tempo il Davos ha espugnato la Ilfis di Langnau 3-2: doppio Frehner e rete i Bromé per i grigionesi, guizzi di Grenier e Schilt per i Tigers.

Infine il Losanna ha piegato 6-3 il Friborgo (Douay, Genazzi, Kenins, Baumgartner, Bertschy e Frolik da una parte, Diaz, Mottet e Sutter dall'altra), mentre il Ginevra ha sorpreso 3-1 il Bienne (Tömmernes, Moy e Vermin per le Aquile, Rathgeb per i seelanders).

La classifica: Friborgo 21 partite/42 punti; Bienne 22/42; Zugo 19/41; Davos 19/40; Rapperswil 21/36; Zurigo 19/33; Losanna 20/30; Ambrì 21/29; Lugano 22/26; Berna 20/25; Ginevra 21/22; Langnau 22/20; Ajoie 19/13.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)