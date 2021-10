L'Ambrì piega l'Ajoie all'overtime

AMBRÌ - Decima vittoria stagionale per l'Ambrì di Cereda, che alla Gottardo Arena ha conquistato due punti superando 3-2 all'overtime il combattivo Ajoie, arrivato in Ticino reduce dal successo sullo Zurigo. I leventinesi, dopo venti partite, si trovano a quota 29 punti, sinonimo di settimo posto.

Buona l'attitudine e l'entrata in materia dei biancoblù, che nei primissimi minuti si sono subito creati una grossa occasione con D'Agostini, il cui backhand non ha inquadrato la porta di Wolf. L'insistenza dei locali è stata premaita al 5', quando una staffilata di Fora - slap al volo e vincente dalla blu nel giorno del suo 26esimo compleanno - ha fatto esplodere i tifosi e regalato il primo vantaggio di serata ai suoi.

Chiusi i primi 20' avanti di un solo gol nonostante la notevole pressione esercitata dalle parti di Wolf, al 23' l'Ambrì è stato castigato da Fortier, che ha rimesso la sfida in parità infilando l'1-1. Incassato il colpo l'Ambrì non si è però scomposto, cercando subito di ripartire e riprendere in mano le redini dell'incontro. Con grinta e caparbietà il nuovo vantaggio lo ha trovato al 28' Elias Bianchi, che si è "gettato" nello slot e, in maniera anche un po' rocambolesca, ha spedito il puck alle spalle di Wolf. Il secondo tempo è andato agli archivi con una grossissima chance capitata sul bastone di Burren, che non ha però capitalizzato un assist illuminante di Kozun.

Doccia gelata e nuovamente tutto da rifare al 41', quando un pasticcio in uscita dal terzo difensivo ha spalancato all'Ajoie le porte per il 2-2. Ancora Fortier, servito da Devos, ha appoggiato comodamente il disco in rete e messo la firma sulla personale doppietta. Al 53' primo powerplay di serata per i ticinesi, che però non hanno graffiato, rischiando anche qualcosina sulla ripartenza dell'ex Lugano Romanenghi.

Lo score non è più cambiato fino alla terza sirena, con l'Ambrì che ha però potuto iniziare l'overtime in powerplay in virtù di una penalità inflitta a Joggi. Bravi nel manovrare in 4vs3 e sfruttare gli ampi spazi, i biancoblù hanno piazzato il colpo del ko dopo soli 39 secondi, con Bürgler che ha fulminato Wolf con una conclusione imprendibile sotto l'incrocio dei pali.

AMBRÌ - AJOIE 3-2 ds (1-0; 1-1; 0-1; 1-0)

Reti: 5'34" Fora (Zwerger, Grassi) 1-0; 22'22" Fortier (Schmutz, Devos) 1-1; 27'21" Bianchi (Burren) 2-1; 40'41" Fortier (Devos) 2-2; 60'39" Bürgler 3-2.

AMBRÌ. Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Pezzullo, Fischer, Hächler; D'Agostini, Regin, Kozun; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi.

Penalità: Ambrì 1x2', Ajoie 3x2'.

Note: Gottardo Arena 6'442 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Dipietro; Cattaneo, Gnemmi.

Ti-press (Alessandro Crinari)