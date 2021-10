Emmerton out: dovrà essere operato

LOSANNA - Cory Emmerton non "accompagnerà" i suoi compagni martedì nella trasferta di Ambrì. Come spiegato dall'allenatore dei vodesi John Fust a "24 Heures", l'attaccante canadese dovrà rimanere ai box per 4-5 settimane.

L'ex giocatore biancoblù lamenta un problema al ginocchio per il quale è necessario un intervento chirurgico.

In occasione della già citata sfida in Leventina, per il Losanna farà il suo debutto il ceco Michael Frolik.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)