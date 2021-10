Sesto successo consecutivo per il Friborgo

LOSANNA - Solo lo Zugo - oltre al Lugano - nel sabato di campionato è riuscito a festeggiare davanti ai propri tifosi. Prima di sorridere, i Tori hanno tuttavia dovuto attendere più di 65’: per avere la certezza di aver piegato 3-2 un buon Rapperswil si sono infatti dovuti rifugiare nei rigori. Per la truppa di coach Tangnes i due punti conquistati sono in ogni caso “guadagnati”: due volte in svantaggio (Eggenberger e Lammer), solo grazie ai guizzi di Suri e Hansson (al 59’37”) si è salvata nel tempo regolamentare.

Fuori casa hanno invece banchettato il Davos, che piegando 4-2 l’Ajoie ha centrato il quarto successo consecutivo, il Bienne, avanti 2-1 ai rigori a Berna, e il Friborgo, che non ha lasciato scampo al Losanna. Impostisi 3-1 (Brodin, DiDomenico, Jecker), i Dragoni si sono assicurati il sesto successo filato, con il quale hanno difeso il primato in classifica.

keystone-sda.ch / STR (PHILIPP SCHMIDLI)