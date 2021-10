«Complimenti all'Ambrì per la nuova pista»

AMBRì - Il primo derby della storia andato in scena alla Gottardo Arena ha sorriso al Lugano, impostosi ai rigori. Settimo successo consecutivo per i bianconeri nella stracantonale, il nono se si calcola anche quelli amichevoli del settembre 2020.

In questo primo giorno di ottobre l'hockey ticinese è finalmente tornato a vivere emozioni forti... «Quanto mancavano queste emozioni - le parole dell'attaccante bianconero Julian Walker - Questa sera l'hockey ticinese ha finalmente potuto rivivere certe sensazioni, quelle a cui era abituato. La speranza è che non si torni più indietro».

Due punti, ma potevano essere tre... «Diciamo che siamo contenti di quanto raccolto. Anche l'Ambrì ha avuto le sue occasioni per vincere la partita. Non penso che questa sera abbiamo perso un punto, direi che ne abbiamo conquistati due. Sicuramente non è stata una bellissima partita ma da parte nostra abbiamo seguito le indicazioni del nostro coach, riuscendo a portare a casa la vittoria».

Il Lugano è sempre a caccia di una certa stabilità. Dopo l'opaca prestazione di Friborgo, ne è seguita una che - tolto qualche basso - ha convinto... «Stiamo sempre di più assimilando il sistema di gioco voluto da Chris McSorley. Col Friborgo, martedì, non abbiamo giocato troppo bene e l'abbiamo buttata via. Questa sera, invece, siamo soddisfatti della prestazione. Come ho visto McSorley? Era tranquillo. Il suo stato d'animo in panchina dipende sempre da come giochiamo. Questa sera l'ho visto piuttosto sereno...».

Due parole, infine, sul nuovo impianto leventinese... «Complimenti all'Ambrì. Hanno realizzato proprio una bella pista. Anche per i giocatori è sicuramente più stimolante scendere in pista in un impianto simile».

Ti-press (Davide Agosta)