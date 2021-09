L’Ambrì si spegne dopo 20 minuti: il Davos rimonta e trionfa

di Antonio Fontana

DAVOS - In terra grigionese l’Ambrì non ha saputo uscire dal tunnel di sconfitte, incamerando in casa del Davos il quarto insuccesso consecutivo (5-3).

Con l’obiettivo di mettersi alle spalle il periodo negativo, quest’oggi Luca Cereda ha voluto dare una scossa ai suoi uomini mescolando pressoché tutte le linee dello schieramento leventinese. Tra le fila dei biancoblù inoltre sono tornati a vedersi Pezzullo e Fischer, entrambi al debutto stagionale.

La mossa dell’head coach di Sementina pareva aver colpito nel segno, portando i suoi frutti già nella prima frazione. Infatti all’Ambrì è bastato appena un minuto e mezzo per andare avanti nel punteggio, interrompendo così un digiuno dal gol che durava da quasi tre gare. Il punto dell’1-0 porta la firma di Peter Regin, capace di concretizzare la prima scorribanda nel terzo di pista grigionese. Frizzante e cinica, la compagine biancoblù non si è persa in convenevoli e ha subito raddoppiato le distanze grazie ad un perfetto backhand di Bürgler (6’33”).

Quanto di buono era stato fatto nel primo parziale è stato però cancellato all’alba del periodo centrale. I grigionesi – dopo aver colpito un ferro – hanno approfittato di qualche spazio di troppo concesso dalla retroguardia biancoblù per rientrare in carreggiata. Prima Ambühl ha dimezzato il disavanzo (25’24”) e poco dopo il Top Scorer Bromé ha infilato il 2-2 in powerplay (27’59”). Tornato in parità, il match è proseguito all’insegna dell’equilibrio, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte ed occasioni da ambo le parti (tra cui due ferri colpiti dall’Ambrì).

A seguito di un terzo a tinte biancoblù e un altro condotto principalmente dal Davos, la sfida si è decisa nell’ultima frazione. L’Ambrì non è stato in grado di imporsi come aveva fatto ad inizio gara, subendo quindi l’incalzante rimonta dei gialloblù. Le reti di Rasmussen (44’26”), Corvi (50’35”) e Bromé su rigore (55’21”) hanno di fatto steso la squadra ospite, che non ha trovato le forze di reagire ed è crollata. È servito solo ad addolcire il risultato finale il gol del definitivo 5-3, messo a segno nel finale da Isacco Dotti (59’11”).

Prima di affrontare il derby di venerdì, l’Ambrì tornerà sul ghiaccio martedì in occasione della sfida al Bienne, nel tentativo di ritrovare un successo che manca dallo scorso 14 settembre.

DAVOS – AMBRÌ 5-3 (0-2; 2-0; 3-1)

Reti: 1’31” Regin (Kneubuehler) 0-1; 6’33” Bürgler (Zwerger, Kostner) 0-2; 25’24” Ambühl (Corvi, Egli) 1-2; 27’59” Bromé 2-2; 44’26” Rasmussen 3-2; 50’35” Corvi 4-2; 55’21” Bromé 5-2; 59’11” Isacco Dotti 5-3.

AMBRÌ: Ciaccio; Isacco Dotti, Fora; Zaccheo Dotti, Hietanen; Fischer, Burren; Pezzullo, Fohrler; Kneubuehler, Regin, Kozun; McMillan, Heim, Pestoni; Zwerger, Kostner, Bürgler; Bianchi, Grassi, Trisconi.

Penalità: Davos 4x2’; Ambrì 3x2’.

Note: Eisstadion Davos, 3’857 spettatori. Arbitri: Stolc, Borga, Progin, Schlegel.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)