Buona la prima nella nuova pista: l'HCAP piega il Friborgo

AMBRI - Dopo aver espugnato ieri l'Hallenstadion di Zurigo 2-1 all'overtime, in occasione del proprio esordio in National League, l'Ambrì si è ripetuto anche questa sera a domicilio nella nuova Gottardo Arena contro il Friborgo.

I leventinesi si sono imposti con il punteggio di 6-2, battezzando di fatto il nuovo quartier generale del club con un roboante successo. Squadra che vince non si cambia così l'head-coach Luca Cereda ha riproposto in blocco le linee che venerdì hanno espugnato la pista dei Lions all'overtime (1-2), tranne l'innesto di Conz fra i pali a sfavore di Ciaccio.

La mossa gli ha dato ragione poiché al 9' il risultato era già sul 3-0 in favore dei biancoblù: Kneubuheler ha realizzato il primo gol della storia nel nuovo impianto, mentre Kozun - il match-winner di Zurigo - ha rapidamente incrementato il vantaggio, portando i suoi sul momentaneo 3-0 grazie a una sontuosa doppietta. Nei primi 20' c'è ancora stato il tempo per il 3-1 di Walser (12').

Nel periodo centrale la compagine leventinese ha segnato altre due reti con Isacco Dotti (24') e McMillan (40') - inframezzate dal momentaneo 4-2 di Bykov - mentre nell'ultimo terzo Zaccheo Dotti, al primo centro nella massima serie svizzera, ha fissato il risultato sul 6-2 finale al 43'.

Grazie a questa prestazione gli uomini di Cereda si sono issati al quarto posto con 5 punti in due partite, una lunghezza in meno del Friborgo (6) e tre in meno dello Zugo (8), che sono però scesi una volta in più sul ghiaccio.

L'Ambrì tornerà sul ghiaccio martedì sera alla Ilfis Arena di Langnau (ore 19.45).

AMBRÌ - FRIBORGO 6-2 (3-1; 2-1; 1-0)

Reti: 1'24” Kneubuheler (Hietanen, Heim) 1-0; 3'42” Kozun (Hietanen, Heim/5c4) 2-0; 8'52” Kozun (Isacco Dotti, Kneubuheler) 3-0; 11'26'' Walser, Marchon) 3-1; 23'39'' Isacco Dotti 4-1; 25'22'' Bykov (Jörg, Furrer/4c5(!) 4-2; 39'36'' McMillan (Hächler) 5-2; 42'15'' Zaccheo Dotti 6-2.

AMBRÌ: Conz; Isacco Dotti, Fora; Burren, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Kneubuehler, Regin, Kozun; Zwerger, Heim, Bürgler; McMillan, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Trisconi; Hächler; Dal Pian.

Penalità: Ambrì 6x2’; Friborgo 5x2’.

Note: Gottardo Arena, 6'775 spettatori. Arbitri: Wiegand, Fluri; Cattaneo, Fuchs.

Ti-press (Samuel Golay)