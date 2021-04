Notte amara per il Lugano: break dei Lakers alla Cornèr Arena

di Antonio Fontana

LUGANO - Al termine di una battaglia intensa e combattuta durata ben 78’, il Rapperswil ha sconfitto 3-2 il Lugano all'overtime prendendosi con ferocia gara-3 e il comando della serie (1-2).

Nonostante i bianconeri siano scesi sul ghiaccio con maggiore convinzione e personalità rispetto a gara-2, nella prima frazione il Rapperswil – compatto e agguerrito come di consueto – è comunque riuscito a portarsi in vantaggio. Dopo aver colpito un palo con Rehak, la squadra ospite ha infatti battuto Schlegel grazie ad una conclusione chirurgica di Loosli (14’05”). Gli uomini di Pelletier hanno però saputo reagire in maniera quasi immediata, approfittando del loro primo powerplay per riportare il parziale in parità con la rete su rebound di Morini (16’03”).

Trovato il punto del pari, Arcobello e soci hanno continuato a giocare a propulsione offensiva, ma nel periodo centrale sono ancora tornati sotto nel punteggio. Ad innescare il nuovo vantaggio sangallese è stato uno sfortunatissimo scivolone di Lajunen, che ha spalancato a Wick la strada per mettere a segno l’1-2 (30’51”). La sventura non ha messo in ginocchio la formazione ticinese, la quale ad una manciata di secondi dalla seconda sirena è rientrata in carreggiata con il sigillo di Lammer, pescato da un assist al bacio di Fazzini (39’26”).

Nel terzo periodo il risultato è rimasto bloccato sul 2-2, in quanto le svariate scorribande offensive dei sottocenerini non sono state sufficienti per far crollare il muro dei Lakers (Nyffeler eccellente). Per stabilire l’esito della gara è dunque stato necessario l’overtime, al termine del quale l’ha spuntata il Rapperswil. Il mattatore del match è stato Forrer, giustiziere di un Lugano che nei minuti finali pareva aver perso tutte le energie.

Il prossimo round della battaglia tra Lugano e Rappi è in programma lunedì, quando alla St. Galler KantonalBank arena avrà luogo gara-4.

LUGANO – RAPPERSWIL 2-3 d.s. (1-1; 1-1; 0-0; 0-1)

Reti: 14’05” Loosli (Vukovic) 0-1; 16’05” Morini (Fazzini) 1-1; 30’51” Wick 1-2; 39’26” Lammer (Fazzini) 2-2; 77’21” Forrer (Rehak, Ness) 2-3.

LUGANO. Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Riva, Zangger; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Herburger, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Morini.

Penalità: Lugano 6x2’; Rapperswil 6x2’ + 1x10’.

Note: Cornèr Arena, zero spettatori. Arbitri: Piechaczek, Fluri, Obwegeser, Fuchs.

Ti-press (Samuel Golay)