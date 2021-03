Il Lugano centra l'ottavo successo consecutivo

DAVOS - Dopo aver vinto in maniera rocambolesca il derby contro l'Ambrì ieri, i bianconeri si sono ripetuti anche nella serata odierna alla Vaillant Arena di Davos. Grazie a questa affermazione - giunta ai rigori (6-5) - la formazione ticinese ha colto l'ottava vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute nell'ordine contro Berna, due volte Ambrì, due volte Berna, Zurigo e ancora appunto l'Ambrì.

Per l'occasione Serge Pelletier ha optato per schierare gli stessi blocchi visti venerdì contro i cugini leventinesi, eccezion fatta per l'innesto di Zurkirchen al posto di Schlegel. La mossa gli ha dato ragione poichè dopo 20' il punteggio era già sul 2-0 in favore degli ospiti, in virtù dei sigilli di Herburger e Boedker.

Nel periodo centrale - complice un'inferiortà numerica - Fazzini e compagni hanno immediatamente incassato il 2-1 a opera di Marc Wieser (21'), ma - a cavallo fra il 25' e il 28' - si sono portati addirittura sul 4-1 (doppietta di Lammer). Nella seconda parte del tempo i grigionesi hanno nuovamente ridotto lo scarto al 36' con Ullström, anche se la gioia è durata poco, visto che soltanto 26 secondi dopo il nuovo arrivo Troy Josephs - alla seconda segnatura in due giorni - ha riportato a tre i gol di vantaggio per i bianconeri. Il 5-2 ha poi rilassato un po' i ticinesi, che nei restanti tre minuti hanno incassato sia il 5-3 (Frehner) sia il 5-4 (Nygren).

Nel terzo conclusivo Corvi ha immediatamente pareggiato i conti (42') e poi - nonostante le azioni da entrambe le parti non siano mancate - il punteggio non è più cambiato (5-5). I rigori hanno poi sorriso al Lugano grazie alle reti di Fazzini, Boedker e Josephs. Inutile il centro di Ambühl.

In classifica il Lugano è salito in seconda posizione con 86 punti, due lunghezze in più del Friborgo (84) e tre in più del Losanna (83). Conduce sempre lo Zugo (110).

Sannitz e compagni torneranno in pista martedì sera alla Cornèr Arena contro il Losanna (ore 19.45).

DAVOS - LUGANO dr 5-6 (0-2; 4-3; 1-0)

Reti: 2' Herburger (Josephs, Lammer) 0-1; 20' Boedker (Heed, Arcobello) 0-2; 21' Marc Wieser (Ullström, Corvi/5c4) 1-2; 25' Lammer (Loeffel, Bürgler/5c4) 1-3; 28' Lammer (Loeffel) 1-4; 36' Ullström (Nygren, Corvi/5c4) 2-4; 36' Josephs (Lammer, Chiesa) 2-5; 39' Frehner (Baumgartner, Hänggi) 3-5; 40' Nygren (Egli, Herzog) 4-5; 42' Corvi (Ullström, Palushaj) 5-5.

LUGANO: Zurkirchen; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Riva, Romanenghi; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Morini, Fazzini; Josephs, Herburger, Lammer; Haussener, Sannitz, Zangger.

Penalità: 4x2' Davos; 3x2' Lugano

Note: Vaillant Arena 0 spettatori. Arbitri: Lemelin, Tscherrig; Pitton, Steenst.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)