Finale rovente: Ladies a caccia del break

LUGANO - La finale playoff tra le ormai “inseparabili” Zurigo e Lugano si è trasformata in un best of three. Nelle prime due uscite è infatti arrivato un successo a testa: alla vittoria ticinese ottenuta oltre Gottardo per 3-2 ha fatto seguito quella zurighese maturata alla Cornèr Arena per 3-1. Questa sera a Zurigo è in programma il terzo atto, con ingaggio d’inizio alle 18.45.

Tanto equilibrio, tanto agonismo e tantissima passione: questi gli ingredienti che in una sempre appetitosa finalissima tra bianconere e confederate non possono mai mancare. Perché la rivalità che c’è tra queste due squadre è qualcosa di grande. Qualcosa che non si può spiegare.

Basti pensare che dal 2005 a oggi - se si eccettua la stagione 2007-08 in cui ha trionfato il Langenthal - il titolo nazionale ha sempre preso la strada della Resega o della tana delle Leonesse.

Chi si aggiudicherà l'importante terzo atto? Chiunque esso sia non avrà nemmeno il tempo di gustarsi per un attimo il successo, visto che già domenica è in agenda gara-4 in terra ticinese... Dove già potrebbe venir consegnata l'ambitissima Coppa!

Ti-press (Pablo Gianinazzi)