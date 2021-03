BIASCA - La scelta degli EVZ Academy di farsi da parte a partire dalla stagione 2022-23 - e di accettare di conseguenza la decisione presa dai club della neonata Swiss League SA di non includerli nel progetto - non va a intaccare minimamente quelle che sono le volontà dei Ticino Rockets, che non hanno nessuna intenzione di imitare il club d'oltre Gottardo.

«Assolutamente no. La loro decisione non cambia nulla per noi. Andremo fino in fondo e ce la faremo», queste le parole del presidente dei rivieraschi Davide Mottis.

Già nelle scorse settimane quest'ultimo aveva chiaramente dichiarato di non voler cedere dinanzi allo strano modo di agire di Jean Brogle, l'amministratore della neonata Swiss League SA.

TiPress