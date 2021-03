Un Berna in crescita vuol far la festa all'incerto Lugano

LUGANO - Digerito il corposo antipasto servito dall'Ambrì - e dagli altri due match disputati ieri - l'hockey tornerà questa sera a deliziare gli appassionati. Ticinesi e non.

Pur se non ricco, il venerdì offre infatti sfide estremamente interessanti. Ginevra-Friborgo è una di queste, con le Aquile decise a lasciarsi alle spalle un periodo altalenante e a firmare quei successi necessari per garantirsi la top-6 della graduatoria, e i Dragoni che invece già stanno mettendo a punto il motore in vista della post-season. Molto più coinvolgente sarà però, alle nostre latitudini, l’incontro che vedrà sfidarsi Lugano e Berna. Il club bianconero - che ieri ha confermato il sostegno ai Rockets anche per la prossima stagione - e quello della Capitale stanno vivendo avventure diversissime tra loro. Compilata una prima parte di campionato molto positiva, da gennaio in avanti i ticinesi sono stati poco costanti, infilando grandi strisce positive ma anche preoccupanti periodi di pausa. Tali alti e bassi li hanno costretti a una metà classifica che dà poche certezze in vista della fine della regular season e che potrebbe anche tramutarsi negli scomodi pre-playoff. Proprio il “risultato” invece ambito dagli Orsi, bruttissimi fino a tutto gennaio ma capaci, nelle ultime settimane, di fornire prestazioni sempre più convincenti. Nelle ultime cinque uscite Pestoni e soci si sono inchinati (due volte) solo davanti all’imprendibile capolista Zugo e adesso, pur tra tanti problemi e qualche assente di troppo (Rüfenacht non rientrerà e difficile sarà pure rivedere Blum), guardano con fiducia al futuro. Alla Cornèr Arena, insomma, daranno battaglia. Il Lugano sarà pronto a rispondere colpo su colpo? Di sicuro, per farlo, dovrà dare fondo al suo serbatoio di energie. E ciò potrebbe influire su un altro delicatissimo match in programma: domenica sera, alla Valascia, c’è il derby...

Ti-press (Alessandro Crinari)