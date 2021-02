Il Lugano di Pelletier è uno schiacciasassi

LUGANO - In casa o in trasferta non cambia nulla: nelle ultime settimane il Lugano ha inserito una marcia in più e ieri contro il Bienne ha centrato la sesta vittoria di fila. Merce rara in un'annata dove trovare un certo equilibrio è impresa titanica, viste le tante varianti con cui devono convivere le squadre.

Chiesa e compagni hanno fatto orecchie da mercante riguardo le ultime voci che vogliono Chris McSorley sulla panchina bianconera a partire dalla prossima stagione. C'è un campionato da giocare e il focus deve per forza di cose essere tutto sulle partite. Quel che è certo è che le continue ottime prestazioni, se prolungate fino alla fase decisiva della stagione, potrebbero mettere in seria difficoltà i vertici societari chiamati a decidere. Ma questa sarà musica del futuro.

E allora non resta che focalizzarsi sul presente. Ieri contro i bernesi la squadra di Serge Pelletier ha assolto molto bene il compito, interpretando al meglio una sfida contro un avversario reduce da un buon momento. I bianconeri hanno messo in pista tanta solidità e un ottimo rigore difensivo, riuscendo a colpire il team di Lars Leuenberger due volte con Boedker, con Sannitz e Nodari. In retrovia il Lugano ha davvero svolto un ottimo lavoro, concedendo la miseria di 16 conclusioni al Bienne. Quando si dice che i successi di una squadra si costruiscono partendo da un'ottima difesa...

Una settima vittoria di fila? Domani l'occasione di allungare ulteriormente la striscia positiva è ghiotta: i bianconeri saranno di scena a Langnau.

Ti-press (Samuel Golay)