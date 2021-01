Un punto è comunque arrivato

LOSANNA - Lo 0-6 subito lo scorso venerdì alla Valascia è un ricordo lontano: nel match del martedì di campionato, di scena in terra vodese, un buon Ambrì si è arreso solo ai rigori (2-1) davanti al Losanna.

La truppa di coach Cereda si è presentata sul ghiaccio con la novità Conz fra i pali, alla prima da titolare dopo aver smaltito l’infortunio. Il portiere si è dovuto arrendere agli avversari dopo appena 6’42”, quando Gibbons ha messo a segno il punto del vantaggio vodese. Nel prosieguo del primo terzo la compagine ticinese non è arrivata con grande frequenza dalle parti di Stephan, ma ha comunque avuto un paio di golose chance per pareggiare. Tuttavia, come spesso è accaduto nel recente passato, non è stata abbastanza lucida per capitalizzare le occasioni.

All’alba del periodo centrale il Losanna ha dato l’impressione di poter tenere a bada un poco aggressivo Ambrì. I Leoni hanno però peccato leggermente di superbia, concedendo eccessivi spazi agli ospiti. Ad approfittare del calo d’attenzione avversario è stato Kostner, che ha infilato il punto del pari a cinque minuti dalla seconda sirena (34’45”). Dopo aver trovato l’1-1, i biancoblù si sono concentrati sul mantenere solida la fase difensiva, impedendo ai padroni di casa di farsi pericolosi e portando così il match ai supplementari.

Nonostante le diverse occasioni create da ambo parti, nemmeno l’overtime è bastato a mettere fine all’incontro, che si è dunque deciso ai rigori. Nell’ultima fase della sfida è stato decisivo il centro di Emmerton, il quale ha regalato la vittoria ai vodesi.

Fora e compagni torneranno sul ghiaccio venerdì (ore 19.45), quando saranno chiamati ad affrontare i Lions, attualmente secondi della classe.

LOSANNA-AMBRÌ 2-1dr (1-0; 0-1; 0-0; 0-0)

Reti: 06’42” Gibbons (Genazzi) 1-0; 34’45” Kostner 1-1.

AMBRÌ: Conz; Zaccheo Dotti, Fora; Fischer, Fohrler; Pezzullo, Hächler; Goi, Ngoy; Perlini, Flynn, Zwerger; Kneubuehler, Müller, Grassi; Neuenschwander, Novotny, Dal Pian; Incir, Kostner, Trisconi.

Penalità: Losanna 1x2’ + 1x5’; Ambrì 4x2’.

Note: Vaudoise Aréna, zero spettatori. Arbitri: Wiegand, Salonen, Gnemmi, Huguet.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)