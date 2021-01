«L'impressione è che vogliano trovare delle scuse per escluderci»

BIASCA - Sono momenti di spasmodica attesa per i Ticino Rockets. Nelle prossime ore infatti dovrebbe delinearsi il futuro della società rivierasca. Verrà finalmente inserita nella neonata Swiss League SA? Giovedì i membri di quest'ultima hanno tenuto una riunione nella quale, tra le altre cose, si è discusso anche della posizione del club presieduto da Davide Mottis. Com'è la situazione?

«Siamo in attesa che ci dicano qualcosa - è intervenuto proprio il numero 1 del club ticinese - Per quanto ci riguarda restiamo fiduciosi, non tanto per la loro risposta, ma per gli argomenti che abbiamo sempre portato a sostegno della nostra posizione. La speranza è che non ci riservino una cattiveria...».

Temete sia ancora "no"?

«La sensazione è che vogliano trovare delle scuse per tenerci fuori dal progetto. In queste settimane ho avuto l'impressione ci fosse un gioco di ripicche, con le società di B che - visto che non sono state coinvolte nelle discussioni per la creazione della National League SA - ora puntano a escludere quei club di B che hanno interessi con le stesse organizzazioni del massimo campionato».

Eppure quest'anno state dimostrando di essere una squadra che può fare risultato su ogni pista...

«Esattamente. Non hanno nemmeno più la scusa di dirci che siamo la squadra materasso della Lega, essendo a quattro punti dai pre-playoff. Non siamo solo un club di formazione. Ci voleva semplicemente del tempo per consolidare una struttura e una realtà nuova».

Le contraddizioni non mancano: si parla d'inserire due realtà che cozzano con i principi richiesti da chi sta formando questa nuova Lega...

«Società come Arosa o Basilea vengono dal nulla e da un percorso di fallimenti. Uno dei rimproveri che ci muovono è quello di non avere tradizione eppure Basilea non è mai stata una città di hockey, mentre l'Arosa ai tempi aveva sì tradizione, ma stiamo parlando di storia o addirittura preistoria».

Nel caso fossero esclusi, i Rockets hanno intenzione di andare fino in fondo...

«Certamente! Con tutti gli sforzi finanziari e le energie spese in questi anni, non possiamo accettare di farci mettere da parte in questo modo».

Questo potrebbe cambiare le carte in tavola?

«Non nascondo che il fatto di mettere un po' di pressione ha aiutato, all'inizio non ci avevano nemmeno preso in considerazione. In seguito - ad inizio gennaio - il responsabile di questa nuova società Jean Brogle si è recato in Ticino per discutere. L'impressione è che non siano così tranquilli. Nel caso ci escludessero rischierebbero grosso, sia la violazione dei regolamenti sportivi che di quelli civili. Stanno cercando di far valere la loro posizione dominante per tentare di eliminare la concorrenza e per ottenere più diritti televisivi. Questo andrebbe potenzialmente anche a infrangere la norma sulla legge sui cartelli...».

TiPress