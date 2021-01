Primo ko per l'HCL nel 2021: il Ginevra vince nettamente

GINEVRA - Dopo aver superato nell'ordine Davos (3-1) e Langnau (5-1), il Lugano ha rimediato la prima battuta d'arresto di questo 2021.

La compagine ticinese - scesa sul ghiaccio con la stessa formazione che ha sconfitto i Tigers, eccezion fatta per Romanenghi al posto di Traber - è stata battuta nettamente dal Ginevra (7-3), nonostante un primo tempo terminato in vantaggio 2-1. Le segnature di Suri (5') e Boedker (19') non sono dunque bastate per impensierire le Aquile, le quali avevano trovato il momentaneo 1-1 al 10' con Riat.

Nel periodo centrale Sannitz e compagni sono però crollati già dopo pochi minuti. A cavallo fra il 20'32 e il 21'06 gli avversari di serata hanno infatti capovolto il punteggio, portandosi sul 3-2 in virtù dei sigilli di Le Coultre e Tömmernes. Al 30' Riat ha sancito la propria doppietta personale e un minuto più tardi Richard ha portato i suoi sul 5-2. La zampata di Lajunen al 34' ha poi riacceso le speranze dei sottocenerini, i quali sono andati alla seconda pausa sul 5-3. Da segnalare che a metà incontro il giovane portiere Fadani è sceso sul ghiaccio al posto di Schlegel.

Nel terzo conclusivo la musica non è cambiata. Gli ospiti hanno provato a reagire, ma sono stati i padroni di casa ad andare ancora in rete con Richard (46') e Rod (48'), che hanno fissato di fatto il punteggio sul 7-3 finale.

Grazie a questa vittoria il Ginevra ha agganciato proprio il Lugano al quinto posto in classifica (33 punti), anche se le Aquile contano una partita in meno rispetto ai bianconeri.

Ricordiamo inoltre che nella serata di domani avrà luogo il secondo match in 24 ore contro il Servette sempre a Les Vernets (ore 19.45).

GINEVRA - LUGANO 7-3 (1-2; 4-1; 2-0)

Reti: 5' Suri (Lajunen) 0-1; 10' Riat (Winnik, Tömmernes) 1-1; 19' Boedker (Arcobello, Bertaggia) 1-2; 21' Le Coultre (Winnik) 2-2; 22' Tömmernes (Vermin) 3-2; 30' Riat (Le Coultre/5c4) 4-2; 32' Miranda (Omark, Vermin/5c4) 5-2; 34' Lajunen (5c4) 5-3; 46' Richard (Vermin) 6-3; 48' Rod 7-3.

LUGANO: Schlegel; Riva, Heed; Wellinger, Loeffel; Wolf, Nodari; Chiesa; Bertaggia, Arcobello, Boedker; Suri, Lajunen, Walker; Fazzini, Herburger, Bürgler; Lammer, Sannitz, Morini; Romanenghi.

Penalità: 1x2' Ginevra; 3x2' Lugano.

Note: Les Vernets, 0 spettatori. Arbitri: Müller, Di Pietro; Schlegel, Burgy.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)