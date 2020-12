Heed all'overtime regala due punti al Lugano

di Alex Isenburg

Al termine di un'equilibrata partita, il Lugano è riuscito a sbancare la Tissot Arena, sconfiggendo il Bienne per 2-3 dopo i supplementari. Nonostante la lunga pausa, la formazione (peraltro rimaneggiata) di Pelletier si è ben comportata, portandosi a casa due preziosi punti. I bianconeri, fermi da ormai ben 20 giorni, sono partiti a spron battuto, andando in rete dopo appena 63”. A sbloccare immediatamente il risultato è stato Bürgler, capitalizzando una bella combinazione dei compagni di linea. La voglia di tornare a giocare è apparsa evidente, tanto che già al 9’ è giunto persino il raddoppio, per merito di Bertaggia. Il numero 10 ha tentato un passaggio, fermato però da un difensore, dopodiché, ritrovandosi il disco sul bastone, ha lestamente concluso in porta sorprendendo Van Pottelberghe.

I padroni di casa non sono però rimasti a guardare, dimezzando lo svantaggio in occasione della prima situazione speciale del confronto. Infatti, una pregevole triangolazione in powerplay ha liberato Komarek sul secondo palo, dove l’austriaco si è fatto trovare pronto.

Nel periodo centrale, in 4 contro 4, il Bienne ha colpito a freddo i bianconeri: dopo 15” è già 2-2. È stato infatti un pasticcio difensivo di Heed a costare il punto del pareggio di Rajala, capace di infilare Schlegel da sottomisura. I seeländer hanno poi sfiorato il primo vantaggio di serata poco dopo, con una doppia occasione ghiottissima. Dapprima, Hofer ha colto il palo alla destra del portiere ticinese, dopodiché, sulla successiva respinta è stato imitato dal compagno Hügli. Nei restanti minuti di secondo tempo, trascorsi con poche interruzioni di gioco, a farsi preferire sono stati i bernesi, ma le due occasioni migliori sono capitate sul bastone di uno sciupone Boedker.

In entrata di terzo periodo è subito capitata una chance enorme per il Top Scorer Arcobello, incapace tuttavia di sfruttare un errore in impostazione della retroguardia di casa. Gli ultimi 20’ regolamentari di gioco hanno visto un grande equilibrio tra le due compagini, con poche occasioni da entrambe le parti.

A fare la differenza è quindi stato l’overtime, durante il quale Heed ha subito trovato il gol decisivo per i suoi, ponendo fine alla contesa. Questa sera, il Lugano è riuscito a non far pesare eccessivamente la differenza di condizione fisica, compensando lo scarso ritmo partita con foga e buona attitudine.

BIENNE – LUGANO 2-3 d.s. (1-2, 1-0, 0-0, 0-1)

Reti: 01’03” Bürgler (Fazzini) 0-1; 08’03” Bertaggia 0-2; 13’31” Komarek (Künzle, Hügli, 5c4) 1-2; 20’15” Rajala (Pouliot) 2-2; 60’07” Heed (Arcobello) 2-3.

LUGANO: Schlegel; Riva, Heed; Wellinger, Chiesa; Wolf, Nodari; Ugazzi. Bertaggia, Kurashev, Boedker; Morini, Lajunen, Walker; Fazzini, Arcobello, Bürgler; Lammer, Herburger, Traber; Romanenghi.

Penalità: 4x2’ Bienne; 3x2’ + 1x10’ (Lajunen) Lugano.

Note: Tissot Arena, 0 spettatori. Arbitri: Lemelin, Fluri; Huguet, Wermeille.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)