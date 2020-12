Un punto per l'Ambrì

AMBRÌ - L'Ambrì ha affrontato il derby del Gottardo privo di diverse pedine fondamentali. Oltre ai soliti noti e a Nättinen (assente già martedì a Bienne), non ha potuto prendere parte alla sfida contro lo Zugo nemmeno lo squalificato Michael Fora. L'assenza di quest'ultimo ha permesso a Michael Pastori di esordire nella massima serie.

I leventinesi avevano il compito di lasciarsi alle spalle due partite oltremodo negative. Sebbene la prestazione sia stata superlativa, a vincere - 3-2 all'overtime - sono stati i Tori. La squadra di Luca Cereda ha subito una vera e propria beffa, incassando il gol del pareggio a 31'' dal 60'.

Dopo i primi 5-6' di marca ospite, l'Ambrì ha preso coraggio sfiorando il vantaggio con Zwerger attorno all'8'. Vantaggio che ha comunque trovato la formazione di Tangnes all'11', con un'azione personale imbastita da Diaz che ha sorpreso la difesa ticinese.

La reazione leventinese non si è fatta attendere e due minuti più tardi ha partorito il pari di Fohrler ("travestitosi" per l'occasione da attaccante puro), bravo a infilare Hollenstein dallo slot. Un tiro "ciccato" da Kostner si è poi trasformato in un assist d'oro per Isacco Dotti, autore del primo vantaggio di serata per i suoi a 37'' dalla prima sirena.

Al 25' è stata annullata una rete ad Alatalo per chiaro fuorigioco di Hofmann, "catturato" grazie a un coach challenge chiamato dalla panchina dell'Ambrì. Il periodo centrale è poi scivolato via senza troppi sussulti: se si eccettua un'ottima chance per Flynn al 38', sono stati i Tori a farsi preferire. Alcune parate di Ciaccio hanno comunque permesso ai biancoblù di guadagnare il secondo riposo ancora in avanti.

In apertura di terzo tempo l'Ambrì ha resistito 40'' in 3c5, riuscendo a gestire molto bene il momento delicato. Nei minuti seguenti i Tori hanno costantemente messo alle strette la truppa biancoblù, la quale ha dovuto ingoiare il boccone amarissimo a 31'' dalla sirena finale quando Senteler ha trovato il beffardo pareggio. E pensare che in precedenza erano stati Müller e Zwerger a sfiorare il 3-1 a gabbia sguarnita.

Al 64'14'' lo Zugo ha messo il fiocco alla beffa leventinese, trovando ancora con Senteler (involatosi tutto solo verso Ciaccio) il punto della vittoria.

AMBRÌ - ZUGO 2-3 d.s. (2-1, 0-0, 0-1, 0-1)

Reti: 10'41'' Diaz 0-1; 13'05'' Fohrler (Ngoy, Zwerger, 5c4) 1-1; 19'23'' Dotti (Grassi) 2-1; 59'29'' Senteler (Hofmann, Diaz) 2-2;

Ambrì: Ciaccio; Dotti, Ngoy; Fischer, Fohrler; Pinana, Hächler; Pastori. Müller, Novotny, Zwerger; Horansky, Flynn, Rohrbach; Grassi, Kostner, Trisconi; Kneubühler, Goi, Dal Pian; J. Neuenschwander.

Penalità: 4x2' contro entrambe le squadre.

Note: Valascia, 0 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Nikolic; Obwegeser, Burgy.

Ti-press (Samuel Golay)