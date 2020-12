L'HCL in pista dopo la quarantena, l'HCAP ci prova in casa

Questa sera il Lugano tornerà finalmente sul ghiaccio per disputare una partita di National League: i bianconeri saranno di scena a Bienne. Ad Ambrì arriva invece lo Zugo.

Sono trascorsi ben venti giorni dall'ultima volta che gli appassionati di hockey hanno potuto ammirare le gesta della truppa di Pelletier in campionato. L'ultima uscita stagionale risale infatti allo scorso 28 novembre alla Cornèr Arena, dove arrivò una sconfitta contro lo Zurigo (1-5). Ricordiamo che dopo la sfida in questione diversi giocatori avevano contratto il Covid-19 e per questo motivo la squadra era stata fermata per un lungo periodo.

Prima della sosta forzata il gruppo si era comunque comportato bene in pista e con 20 punti – attualmente gli stessi di Ambrì e Rapperswil, ma con entrambi gli avversari che hanno disputato sei partite in più – è riuscito a mantenere la sesta posizione in classifica.

Dal canto loro i seelanders sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate e per la formazione bianconera non sarà sicuramente semplice affrontarli. «Non giochiamo una partita da una ventina di giorni», ha analizzato Serge Pelletier «Domani (questa sera, ndr) vogliamo ritrovare il più presto possibile il nostro ritmo e sarà molto importante partire bene. Dovremo entrare in pista con l'attitudine giusta e senza timori. Non sarà facile, il Bienne vive un buon momento ed è un'ottima squadra, ma mi auguro che i giocatori abbiano tanta voglia di giocare dopo la lunga inattività».

Non tutti gli elementi del roster saranno però a disposizione dell'head-coach dei sottocenerini. Mancheranno infatti Sannitz, Suri, Loeffel e Antonietti. L'attaccante ticinese ha rimediato 40 punti di sutura in seguito a una discata al volto, mentre gli ultimi tre non hanno ancora superato i test relativi all'infezione di Covid-19. Sul ghiaccio si vedrà così il giovane Nicolò Ugazzi.

Nello stesso tempo alla Valascia l'Ambrì ospiterà la corazzata Zugo. I leventinesi saranno chiamati a riscattare le ultime due pesanti battute d'arresto – in casa contro il fanalino di coda Langnau (1-3) e a Bienne (1-7) – anche se mancheranno alcuni elementi importanti. Nättinen è infatti attualmente impegnato con la nazionale finlandese, Fora è squalificato, mentre D'Agostini, Zaccheo Dotti e Bianchi sono infortunati.