Cinque casi positivi a Davos

La squadra è in quarantena e non potrà scendere in pista nelle prossime due gare contro Langnau e Friborgo

Positività anche a Davos. Cinque membri del team grigionese, le cui identità non vengono specificate, sono risultati positivi al tampone e come conseguenza di ciò l'intera squadra è stata messa in quarantena fino al 27 novembre.