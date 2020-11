Ambrì a Friborgo: è caccia al secondo successo di fila

AMBRÌ - Riecco il campionato. Dopo una pausa di due settimane questa sera tornano le partite di National League. Ancora una volta, purtroppo, non potremo assistere a un turno completo. Losanna e Ginevra infatti sono in quarantena e di conseguenza le partite contro rispettivamente Rapperswil e Lugano sono state posticipate. Per i bianconeri, una delle squadre maggiormente colpite dai rinvii, un altro match che salta in una stagione che più strana non si può. Nell'ultimo mese la compagine di Serge Pelletier è scesa in pista soltanto in quattro occasioni.

Chi andrà regolarmente sul ghiaccio è l'Ambrì, impegnato in quel di Friborgo. I biancoblù si presenteranno sulle rive della Sarine con una squadra a dir poco rabberciata. Sono assenti Benjamin Conz, Christian Pinana e Dario Rohrbach (in isolamento e in dubbio anche per il weekend), oltre agli infortunati Isacco Dotti, Matt D'Agostini, Elias Bianchi e Marco Müller. Una certezza, in un periodo dove in generale ve ne sono pochissime, i leventinesi ce l'hanno e si chiama Julius Nättinen. In cinque partite di campionato il finlandese ha messo a segno otto reti e viaggia a una media strabiliante. Il bastone è insomma caldissimo: la difesa burgunda è dunque avvisata.

Questa è la settimana in cui andrà in scena il secondo derby stagionale, che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) disputarsi sabato sera alla Cornèr Arena. Una partita che purtroppo si giocherà senza pubblico, sulla falsa riga di ciò che era successo lo scorso 29 febbraio nell'ultima gara ufficiale della stagione 2019/20. Ma in Ticino un derby è sempre un derby!

Keystone