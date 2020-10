Covid, impegni e incognite: Ambrì in pista, Lugano in attesa

AMBRÌ - Aumentano i contagi e anche lo sport - purtroppo - ricomincia a tremare. Con lo spettro del Covid tornato a far paura e scombussolare i piani in quasi tutti gli ambiti, anche la National League sta già facendo i conti con le inevitabili conseguenze.

Finiti in quarantena Friborgo (4 positivi) e Lugano (3), in campionato i primi scossoni a livello di calendario toccano le sfide del weekend (e quelle di martedì). Rinviati gli impegni di Dragoni e bianconeri, saranno solo sette i match in agenda tra oggi e domani.

I sottocenerini avrebbero dovuto affrontare Bienne e Berna, mentre gli uomini di Dubé si preparavano alle sfide contro Davos e Losanna. Dalla morsa della pandemia è stato risparmiato l'Ambrì - sia direttamente che indirettamente -, con i biancoblù di Cereda che saranno regolarmente in pista e sono dunque attesi dal loro terzo “back-to-back” stagionale.

Reduci dal bel successo di Ginevra, i leventinesi hanno nuovamente dimostrato di saper reagire di fronte alle difficoltà, trovando i gol e il primo successo pur potendo schierare solo due stranieri (D’Agostini e Flynn). Con Novotny finito ai box fino a inizio novembre, in casa Ambrì si attende ancora l’esordio (ormai imminente) di Nättinen. Se il finnico è però ancora in forse, quel che è certo è che anche questo weekend - contro Langnau stasera e Zugo domani - vedremo un Ambrì battagliero e pronto al sacrificio. Disciplina ed efficacia, soprattutto in powerplay, saranno fattori determinanti, sia nella tana dei Tigrotti - travolti ieri 8-1 dal Ginevra e ancora a caccia del primo successo stagionale - che contro gli ambiziosi Tori. Lo Zugo, con tre vittorie su tre, è già al vertice della graduatoria anche grazie ai sempre pungenti Hofmann (2 gol e 1 assist in 3 partite) e Simion (2 reti).

Ti-press (Alessandro Crinari)