Sconfitta per i Rockets

SIERRE - Venerdì amaro per i Ticino Rockets, arresisi 5-2 in casa del Sierre.

Per primi in vantaggio grazie al punto di Neuenschwander (9’), i ticinesi non sono riusciti a resistere alla risalita dei padroni di casa, arrivati al pari già all’11’ con Bezina e poi scappati definitivamente nel secondo parziale. Lì, con Asselin, Rimann e Castonguay (in 7’30”) hanno praticamente chiuso i conti, rendendo indolore il gol ospite di Krakauskas. Nel terzo tempo i ROckets hanno tentato di rientrare, scontrandosi con l’organizzazione dei vallesani, che a 4” dalla sirena, a porta vuota, hanno poi fissato il 5-2 finale.