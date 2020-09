Bienne: si riempie l'infermeria

Stando al "Bieler Tagblatt" il Bienne conta quattro nuovi giocatori infortunati (in totale sono cinque), che non potranno in ogni caso aiutare i loro compagni in occasione dell'amichevole di questa sera contro lo Zugo.

Si tratta di Stefan Ulmer (gomito), Kevin Fey (schiena), Gilian Kohler (pollice) e Petteri Lindbohm (schiena), i quali vanno infatti ad aggiungersi in infermeria a Samuel Kreis.

Dal canto suo Anton Gustafsson ritornerà in pista proprio contro i Tori dopo essere stato ai box per diversi mesi (operazione a una spalla in maggio).