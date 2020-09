Andermatt Swiss Alps-Ambrì: avanti insieme

AMBRÌ - L'Ambrì ha reso noto di aver prolungato la collaborazione con Andermatt Swiss Alps per altri tre anni.

Ecco i dettagli:

L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di comunicare che Andermatt Swiss Alps e la società leventinese hanno esteso la loro collaborazione, che dura dal 2005, per ulteriori 3 anni. Andermatt Swiss Alps sosterrà il club biancoblù come Silver sponsor e apparirà sul fronte della maglia ufficiale.

Sul rinnovo della collaborazione si è espresso Raphael Krucker, CEO di Andermatt Swiss Alps: «con il rinnovo per tre anni rafforziamo la collaborazione tra Andermatt e Ambri-Piotta e avviciniamo la regione del Gottardo alla Svizzera tedesca. Come destinazione Andermatt Swiss Alps, ora avremo una presenza più ampia con il nostro slogan "Uela! In Andermatt". Non vediamo l'ora dell’inverno 2021 per trasferirci insieme nel nuovo stadio».

Nicola Mona, CEO dell’HCAP: «l’estensione della collaborazione con Andermatt Swiss Alps ci rende enormemente orgogliosi e felici e sottolinea che la nostra patria, la regione del Gottardo, ci supporta e si mette in gioco per noi».

Andermatt Swiss Alps rinnoverà anche la sua presenza sia all’interno che all’esterno della Valascia e saranno inoltre previsti alcuni eventi nell’area di Andermatt.

Il club leventinese ringrazia Andermatt Swiss Alps per la fiducia che dimostra da tanti anni, per l’importante sostegno e per l’apprezzata collaborazione.