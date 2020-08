Nulla da fare per il Lugano contro lo Zurigo

COIRA - Terza amichevole stagionale per il Lugano, la prima contro una squadra di National League.

I bianconeri di Serge Pelletier sono scesi in pista in quel di Coira per affrontare lo Zurigo: il match si è chiuso sul 4-1 in favore dei Lions.

Al doppio vantaggio firmato da Baltisberger (14') e Simic (24') ha risposto Wellinger (39'). Nelle ultime battute della sfida Wick (57') in inferiorità numerica e nuovamente Simic (58', porta vuota) hanno chiuso la pratica.

I due neo-acquisti stranieri Arcobello e Boedker sono scesi in pista in linea rispettivamente con Fazzini e Bürgler e Bertaggia ed Herburger. In casa HCL da notare l'esordio con la maglia bianconera di Tim Traber.

Chiesa e compagni torneranno ad affrontare un'amichevole martedì prossimo in trasferta contro l'Olten.

TiPress