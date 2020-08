Joe Thornton al Davos?

DAVOS - Come noto il campionato NHL 2020-21 non inizierà prima di dicembre.

Questa evenienza potrebbe permettere al Davos di fregiarsi nuovamente di un campione che già in passato aveva calcato le nostre piste durante i Lockout delle stagioni 2004/05 e 2012/13: ovvero Joe Thornton.

Il 41enne - al quale è scaduto il contratto con i San José Sharks - si terrà in forma come ogni estate nei Grigioni e potrebbe poi iniziare il campionato in National League. In attesa che partano gli allenamenti estivi oltreoceano.

Il d.s. gialloblù Raeto Raffainer, interpellato da Watson, ha fatto sapere che nei prossimi giorni vi sarà un incontro per capire meglio i piani futuri del giocatore che ricordiamo è in possesso pure del passaporto elvetico.

Keystone