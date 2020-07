Il Losanna abbraccia anche Brian Gibbons

LOSANNA - Giornata intensa e di innesti di peso in casa Losanna, dove dopo Cory Conacher è stato ufficializzato anche l'avvenuto ingaggio di Brian Gibbons. L'attaccante statunitense, che alle spalle ha una notevole esperienza in AHL oltre a 214 incontri in NHL, si è accordato con i vodesi per una stagione.

Nel campionato 2019/20 il 32enne ha indossato 26 volte la maglia dei Charlotte Checkers in AHL, mettendo a referto 18 punti (4 gol). Sono invece 15 le presenze con la maglia dei Carolina Hurricanes (0 punti, bilancio personale di -7).