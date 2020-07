Lugano: informazioni importanti per gli abbonati

Nella giornata odierna - martedì 21 luglio - i vertici dell'HCL hanno emesso un comunicato riguardante i propri abbonati.

Di seguito il comunicato:

"L’Hockey Club Lugano ringrazia di cuore tutti gli abbonati che, pur se confrontati con le incognite dell’emergenza COVID-19, hanno rinnovato la tessera per la stagione 2020/21 alla Cornèr Arena. Questi tifosi rappresentano con la loro passione e il loro entusiasmo la linfa vitale per il Club e alcuni di loro hanno avuto in queste settimane il piacere e l’onore di essere contattati telefonicamente in prima persona dai giocatori della prima squadra.

La campagna abbonamenti per la stagione 2020/21 prosegue e mancano ormai pochi giorni alla scadenza per il rinnovo delle tessere. In questo senso l’HCL coglie l’occasione per ricordare che, in caso di restrizioni decise dalle autorità politiche o sanitarie, gli abbonati saranno rimborsati a fine stagione in cash con la quota parte delle gare cui non avranno potuto assistere e che, scaduto il termine di pagamento, come nelle scorse stagioni i posti non rinnovati saranno rimessi in vendita.

Nello stesso tempo la società bianconera desidera sottolineare che nel mondo attuale contrassegnato dalle probabili restrizioni per l’affluenza di pubblico agli eventi sportivi unicamente coloro che hanno rinnovato la tessera avranno la possibilità di assistere alle partite in programma alla Cornèr Arena. Un motivo supplementare per esprimere la propria fedeltà ai colori bianconeri, rinnovando l’abbonamento".