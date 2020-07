Estate in pista per i Razzi

BIASCA - Da inizio agosto al via della stagione, i Ticino Rockets disputeranno sette amichevoli. Nella speranza di prepararsi al meglio per la corsa che comincerà in autunno, la dirigenza dei Razzi ha definito un calendario intenso, che si aprirà sabato 8 con la sfida casalinga all’Ambrì, bissata 24 ore dopo dall’incrocio con il Lugano. L’ultimo match per rodare il motore sarà invece l’11 settembre, con i ticinesi in pista contro il Coira.

Il calendario completo delle amichevoli:

Sabato 8.8.2020, ore 15.00: Ticino Rockets – HCAP (Raiffeisen BiascArena)

Domenica 9.8.2020, ore 18.00: Ticino Rockets – Lugano (Raiffeisen BiascArena)

Martedì 18.8.2020, ore 19.30: Ticino Rockets – Basel (Raiffeisen BiascArena)

Venerdì 21.08.2020, ore 19.30: Gherdëina – Ticino Rockets (Pranives Valgardena)

Sabato 22.8.2020, ore 20.00: Bregenzerwald – Ticino Rockets (Messestadion, Dorbirn)

Venerdì 4.9.2020, ore 18.00: Ticino Rockets – Martigny (Raiffeisen BiascArena)

Venerdì 11.9.2020, ore 20:15: Coira – Ticino Rockets (Thomas Domenig Stadion)