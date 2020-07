Sven Andrighetto è senza squadra: le elvetiche alla finestra

Stando al proprio sitoweb, la formazione russa dell'Avangard Omsk ha formalizzato la risoluzione del contratto con l'attaccante svizzero Sven Andrighetto. Il 27enne lascia così la KHL dopo soltanto una stagione in cui ha messo a referto 29 punti in 62 partite disputate.

A questo punto il giocatore è sul mercato e c'è da credere che le squadre svizzere faranno di tutto per provare a ingaggiarlo.

Ricordiamo che nella sua carriera Andrighetto - cresciuto nel settore giovanile dei Lions - ha anche militato per cinque stagioni in NHL, dove ha complessivamente totalizzato 84 punti in 227 incontri disputati con Montréal Canadiens e Colorado Avalanche.

F Sven @Andrighetto86 (13 G, 27 P, 56 GP) and Avangard Omsk have parted ways on a mutual agreement. pic.twitter.com/4Jk0ZrPH2p — KHL (@khl_eng) July 9, 2020

Keystone, archivio