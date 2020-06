Ambrì in pista alla Lehner Cup

SURSEE - Saranno quattro squadre elvetiche a partecipare alla Lehner Cup, in programma tra il 21 e il 23 agosto a Sursee. Si tratta di Ambrì, Zugo, Kloten e Rapperswil. Gli organizzatori hanno fatto sapere che metteranno in vendita i biglietti per la manifestazione non appena vi saranno indicazioni più chiare da parte del Consiglio Federale.

Per quanto concerne il programma la squadra di Luca Cereda affronterà lo Zugo venerdì 21 agosto (19.30) e il Kloten il giorno seguente (15.00).

Il programma completo

Venerdì 21 agosto (19.30) Ambrì-Zugo

Sabato 22 agosto (15.00) Kloten-Ambrì

Sabato 22 agosto (19.30) Zugo-Rapperswil

Domenica 23 agosto (16.00) Rapperswil-Kloten