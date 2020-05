Lo svedese Josefson rifiuta il Lugano

Stando al portale svedese "HockeyNews.se", l'attaccante svedese Jacob Josefson ha rifiutato l'offerta del Lugano e continuerà quindi a giocare nel Djurgarden, in SHL.

Il 29enne - che dal 2010 al 2018 ha militato in NHL con Devils e Sabres (315 partite, 64 punti) - ha preferito non attivare la clausola liberatoria presente nel suo contratto (entro il 15 maggio). Il giocatore ha infatti deciso di optare per la sicurezza e vista la situazione legata al coronavirus è rimasto in Patria.