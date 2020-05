Hockey, si cambia: introdotti i pre-playoff. Calendario con 52 partite e retrocessioni congelate

BERNA - Riunitisi a Berna per una seduta straordinaria, i delegati dei club della Lega Nazionale hanno deciso che, per dare maggior stabilità ai club in questa situazione d’emergenza, non ci saranno retrocessioni al termine della stagione 2020/21.

Per i team di Swiss League e MySports League - a patto di rispettare determinati requisiti - resterà comunque possibile il salto di categoria. I campioni delle rispettive leghe verrebbero infatti automaticamente promossi. Di conseguenza la National League 2021/22 - così come la SL - potrebbe vedere al via 13 squadre.

Un’altra importante novità è legata all'introduzione dei “pre-playoff”. Le squadre che chiuderanno la regular season tra il settimo e il decimo posto si affronteranno in una serie “best-of-3”. Le vincenti accederanno ai playoff, mentre per le perdenti (così come per l’11esima e la 12esima classificata) la stagione sarà finita.

L’ultima novità riguarda l’introduzione di due partite extra, definite "della solidarietà" e messe in agenda il 1. novembre e il 14 febbraio. La prossima regular season conterà infatti 52 turni, con ogni squadra che giocherà un match casalingo in più. Nel caso in cui la situazione legata all'emergenza Covid-19 portasse a uno slittamento dell'inizio del campionato, verranno allestiti calendari alternativi.

Sulla questione degli stranieri (da 4 a 8) e dell’addio alle Licenze svizzere, non sono state prese decisioni definitive. Ulteriori misure verranno discusse e votate il prossimo 17 giugno.

Da segnalare infine che è stato introdotto un gentlemen's agreement tra i club, per fare in modo che i giocatori sotto contratto al 1. maggio 2020 non possano essere contattati né essere oggetto di trattative fino alla prossima Assemblea del 17 giugno.