Il giovane Josselin Dufey è dell'Ambrì

AMBRÌ - Nuovo innesto in casa Ambrì. Il club biancoblù ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto il classe 2002 Josselin Dufey, cresciuto a Losanna. Il neo leventinese ha appena concluso un'esperienza triennale oltreoceano. Ha firmato un accordo valido per le prossime tre stagioni (più opzione a favore della società per un altro campionato).

Ecco il comunicato del club leventinese

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver messo sotto contratto per le prossime tre stagioni, con un’opzione a favore della società per un ulteriore anno, l’attaccante rossocrociato Josselin Dufey.

Il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Losanna, è reduce da un’esperienza oltreoceano nei Notre Dame Hounds Midget AAA, formazione canadese che partecipa ad uno dei migliori campionati Midget in Nord America, la Saskatchewan Midget AAA Hockey League. Nelle ultime tre stagioni con la maglia dei Notre Dame Hounds, Dufey ha collezionato 133 presenze condite da 50 gol e 56 assist.

Il commento di Paolo Duca, DS biancoblù: “Josselin è un possente attaccante con le tipiche caratteristiche da power forward. Possiede un ottimo tiro ed ha un certo istinto offensivo. Siamo molto contenti che abbia scelto l’Ambrì per continuare il suo sviluppo e siamo convinti che abbia tutte le qualità necessarie per un giorno ritagliarsi un posto da titolare in National League".

La società biancoblù dà un caloroso benvenuto a Josselin!".