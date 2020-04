Christian Dubé continua la sua favola

FRIBORGO - Il Friborgo ha deciso di continuare con Christian Dubé in qualità di allenatore anche nella stagione 2021/2021. Il canadese 42enne sarà assistito da Pavel Rosa - il quale ha rinnovato per altri due anni - mentre saluta i Dragoni Sean Simpson per ragioni finanziarie.

Entrato in corsa sulla panchina burgunda lo scorso 5 ottobre - trovando una situazione delicata, con la squadra nei bassifondi della classifica - Dubé è stato in grado di risalire lentamente la china e di centrare i playoff, in virtù della settima posizione finale in regular season. Per questo motivo si è meritato la riconferma nel doppio ruolo, visto che - ricordiamo - è anche il direttore sportivo del club.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)