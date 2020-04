Niente conferma a Rappi, Schlagenhauf aspetta una chiamata

RAPPERSWIL - Nella lunga lista di giocatori che il Rapperswil - lo scorso 1. aprile - aveva annunciato di non voler mantenere in organico c'era anche il nome di Roman Schlagenhauf. L'ex attaccante di Lugano e Ambrì, al quale è scaduto il contratto, dovrà dunque cercare una nuova sistemazione.

«Mi sarebbe piaciuto rimanere, ma il club ha deciso di non proseguire con me - le parole del 31enne - Il mio obiettivo delle prossime settimane è quello di riuscire a strappare un nuovo contratto in National League. Fisicamente mi sento ancora in piena forma...».

Prima di portare a termine qualche acquisto, i vari club stanno cercando di capire con quale budget potranno muoversi nelle prossime settimane. «Esattamente. Stiamo convivendo con una situazione particolare e questo rende il tutto più complicato. Bisogna aspettare, sono ben consapevole che non sarà qualcosa che si sbloccherà nell'immediato. Nel frattempo non mi resta che allenarmi duramente».

Come trascorrono le giornate in quarantena di Roman Schlagenhauf? «Passo le mie giornate a casa e ogni tanto mi concedo una breve passeggiata all'esterno. La mia abitazione è dotata di un grande giardino che mi permette di svolgere tanti esercizi. Se sono preoccupato per la situazione del nostro paese? Ora nella popolazione si sono instaurati tanti dubbi, anche se penso che lentamente torneremo alla vita di prima. Bisogna restare positivi».

Qual è il bilancio dei due campionati vissuti a Rapperswil? «Il primo anno, avendo appena centrato la promozione, non c'erano troppe attese. Nell'ultimo campionato, invece, il potenziale era maggiore e avremmo voluto evitare l'ultimo posto. Con i playout, poi, non si sa cosa sarebbe potuto succedere...».

TiPress