Ambrì, Pinana e Trisconi rinnovano fino al 2023

Nella giornata odierna - domenica 5 aprile - l'Ambrì ha rinnovato i contratti di Christian Pinana e di Noele Trisconi, i quali resteranno alla Valascia fino al termine del campionato 2023.

Di seguito il comunicato della società biancoblù:



"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver rinnovato i contratti del difensore classe ’97 Christian Pinana e dell’attaccante classe ‘96 Noele Trisconi. L’accordo con entrambi i giocatori prevede la cancellazione dell’opzione a favore della società per la prossima stagione trasformandola in un nuovo accordo triennale. Christian Pinana in carriera ha disputato 87 partite in National League (3 gol, 18 assist) in maglia biancoblù mentre l’ala Noele Trisconi ha collezionato 166 presenze con l’HCAP condite da 15 gol e 31 assist.

Il DS dell’Ambrì Paolo Duca si è espresso così: «Noele e Tita sono due giovani cresciuti nel nostro vivaio, hanno entrambi un forte legame con la nostra società e siamo molto contenti di potere contare su di loro per ancora almeno tre anni. Noele mette sempre un’energia esemplare in pista, una competitività ed uno spirito combattivo che sono contagiosi e che rappresentano appieno l’identità della nostra società. Tita, malgrado la sfortuna a livello di infortuni nelle ultime tre stagioni, ha grande potenziale e siamo convinti possa assumere un ruolo importante in futuro».

Il club leventinese augura a Tita e Noele un futuro ricco di soddisfazioni".

Keystone