Anche Timo Meier "palleggia" con un... rotolo di carta igienica

SAN JOSé (USA) - L'attaccante elvetico dei San José Sharks - Timo Meier - ha deciso di praticare come tanti suoi colleghi sportivi il "Stay at Home Challenge», che consiste nel filmarsi palleggiando fra le mura domestiche con un rotolo di carta igienica.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, il rossocrociato - 49 punti in 70 partite disputate in NHL quest'anno - se la cava (ovviamente) molto bene con il bastone, ma un po' meno bene con i piedi...

keystone-sda.ch (Paul Beaty)