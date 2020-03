Fine dei giochi: stop al campionato di hockey

BERNA - Fine dei giochi. I campionati di National e Swiss League sono definitivamente annullati a causa dell'emergenza Covid-19. È questo quanto hanno deciso i dirigenti dei club, che questa mattina si sono "riuniti" tramite una conferenza telefonica.

«È nostra responsabilità proteggere la salute di tutti i nostri giocatori e dei membri dei club: questa è ora una priorità assoluta», ha spiegato Denis Vaucher, direttore della National e Swiss League.

«Le condizioni sono cambiate e ormai non sono più le stesse per tutti. A causa di questa nuova situazione, non c'è altra possibilità se non quella di annullare la stagione», ha dichiarato Peter Zahner, CEO dello Zurigo, al "Blick".

Ricordiamo che ieri in Ticino era stato dichiarato lo Stato di necessità, con tutte le strutture sportive che resteranno chiuse fino al 29 marzo e le squadre impossibilitate a giocare e allenarsi.

Le decisioni riguardanti gli eventuali titoli da assegnare - così come le squadre da promuovere e retrocedere - verranno prese domani nell'Assemblea straordinaria della Lega in programma a Ittigen.

Resta ora da capire quale sarà il destino dei Mondiali, in programma in maggio a Losanna e Zurigo. Entro il 15 aprile verrà presa una decisione definitiva.

Suite aux dispositions prises par les autorités tessinoises, la tenue des play-offs et du tour de classement en National League et en Swiss League n’est plus possible. (1/2) — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 12, 2020

TiPress