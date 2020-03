«Playoff? Abbiamo programmato tutto per il 17 marzo»

LUGANO - I playoff inizieranno martedì 17 marzo? È questa la domanda che sta attanagliando le menti degli appassionati di hockey e degli addetti ai lavori.

La situazione sembra essere molto incerta e soltanto settimana prossima ne sapremo di più. In ogni caso, data la pausa forzata, le strategie delle formazioni di National League - in vista della seconda parte della stagione - sono destinate a cambiare. «Siamo in attesa di capire come si evolverà la situazione legata a questi quarti di finale», ha analizzato l'head-coach del Lugano Serge Pelletier. «Restare fermi equivale a una quinta pausa dedicata alle Nazionali - da gestire al meglio - per arrivare pronti al primo match».

Come si stanno preparando i bianconeri? «In questi giorni abbiamo colto l'occasione per concentrarci maggiormente sulla condizione fisica, mentre da settimana prossima potremo finalmente riprendere il ritmo partita. Mercoledì 11 marzo disputeremo infatti a Kloten (ore 19.45, ndr) la prima sfida amichevole, mentre due giorni più tardi affronteremo il Ginevra a Burgdorf (ore 19, ndr). Abbiamo programmato tutto per il 17 marzo, per questo motivo mi auguro che l'inizio dei playoff non venga posticipato ulteriormente. Ovviamente ci adattiamo, ma alla lunga la pianificazione degli allenamenti diventa difficile da fare».

E l'opzione delle porte chiuse non soddisfa nessuno... «Giocare senza pubblico equivale a un match di allenamento e ce ne siamo proprio resi conto in occasione dell'ultimo derby contro l'Ambrì disputato alla Cornèr Arena. Non è stato per niente bello giocare in quelle condizioni, le emozioni non erano le solite e se ci fosse stato il nostro pubblico a sostenerci, avremmo sicuramente visto un'altra gara».

Saresti d'accordo di assegnare il titolo ai Lions in virtù del successo maturato in regular season? «Non è ancora stata presa nessuna posizione in merito e aspetterei ancora un po' di tempo prima di arrivare a certe conclusioni. Ovviamente mi auguro che il campionato riprenda presto perché abbiamo tutti tanta voglia di iniziare. Attualmente si parla di ridurre il numero delle gare nelle serie dei playoff, da "best of 7" a "best of 5", ma magari bisognerà ancora aspettare. Vedremo come si evolverà la situazione, noi purtroppo non possiamo fare niente. Possiamo solo attendere le decisioni del Consiglio Federale».

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)