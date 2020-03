Il coronavirus ferma l'hockey: playoff e playout al via (forse) il 17 marzo

ITTIGEN - Il disco, almeno per ora, si ferma. Riuniti a Ittigen nell'Assemblea straordinaria della Lega, i club di National League e Swiss League hanno deciso che la post season della massima serie - così come le semifinali dei playoff di Swiss League - non cominceranno sabato 7 marzo, come inizialmente previsto dal calendario.

Se la decisione del Consiglio federale di vietare sul suolo nazionale le grandi manifestazioni con più di 1'000 persone non si prolungherà oltre il 15 marzo, la post-season inizierà martedì 17.

Nel caso in cui la decisione venisse invece estesa o le misure venissero ulteriormente inasprite, i club si troveranno nuovamente per decidere e capire come procedere.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)