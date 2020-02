L'Ambrì non punge e cade ancora: il Ginevra fa festa alla Valascia

AMBRÌ - Mastica amaro l'Ambrì di Cereda, finito ko alla Valascia nel penultimo match casalingo prima della post-season. Opposti al Ginevra di Patrick Emond - che tra i pali ha schierato titolare il giovane Stéphane Charlin -, i leventinesi sono stati sconfitti 1-0 incassando il game winning gol di Winnik in maniera a dir poco rocambolesca. Per i biancoblù, ormai condannati ai playout anche dalla matematica (il Berna, ottavo, è a +9), si tratta della quinta battuta d'arresto consecutiva.

Ritmo spezzettato nei primi minuti, con la prima grande occasione che è però stata di marca biancoblù, con la conclusione di Isacco Dotti che si è stampata sulla traversa all'8'. La risposta delle Aquile non si è fatta attendere, con i ferri della porta di Conz che hanno vibrato pochi minuti dopo su una conclusione di Miranda. Chiuso il primo tempo a reti inviolate, anche nel secondo l'inerzia della sfida non è cambiata, con tante battaglie e parecchi errori sia da una parte che dall'altra. Al 27', dopo aver superato indenne un'inferiorità numerica (fuori Ngoy) ecco un'occasionissima per D'Agostini, che si è presentanto a tu per tu con Charlin ma ha perso il duello con l'estremo difensore. Pericolosi anche con Müller - protagonista di una pregevole iniziativa - i biancoblù non però fatto breccia nella difesa ginevrina, e così anche alla seconda sirena si è arrivati sullo 0-0.

A inizio terzo tempo, con il neoacquisto Jordan Caron sulla panchina dei penalizzati (primo powerplay di serata per i biancoblù), ecco la doccia fredda. Daniel Winnik, lesto nel raccogliere un rebound, ha infatti trovato la "carambola" vincente da dietro la porta leventinese. Tornato in possesso del disco, l'attaccante canadese ha "usato" Hofer come sponda e trafitto Conz.

Incassato il colpo l'Ambrì ha provato a reagire creandosi anche un interessante 2 contro 1 con Novotny e Dal Pian, ma i tentativi di pareggiare i conti non sono andati a buon fine, con Charlin che ha così potuto festeggiare un dolcissimo shutout (22 interventi).

In classifica l'Ambrì resta fermo a quota 57 punti, con il Langnau (decimo) ancora a +2. Il Rapperswil, ultimo, si è portato questa sera a 52 grazie al successo all'overtime sul Losanna.

AMBRÌ - GINEVRA 0-1 (0-0, 0-0, 0-1)

Reti: 44'54" Winnik 0-1.

AMBRÌ. Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Pezzullo, Ngoy; Fohrler; D’Agostini, Flynn, Zwerger; Müller, Novotny, Hofer; Bianchi, Goi, Trisconi; Hinterkircher, Dal Pian, Mazzolini; Gaeta.

Penalità: Ambrì 3x2’; Ginevra 1x2’.

Note: Valascia 4'680 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Fluri; Fuchs, Gnemmi.

Ti-press (Samuel Golay)