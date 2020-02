Il Lugano si butta via, sconfitta che fa malissimo

FRIBORGO - Il weekend più importante della stagione è cominciato con una grossissima delusione per il Lugano, caduto 6-3 a Friborgo dopo essersi presentato sull'1-3 a inizio terzo tempo.

Scesi in pista senza troppo preoccuparsi dell'aritmetica, i bianconeri hanno iniziato l'importante incrocio con il piglio giusto. E anche con il piede giusto. Presto in powerplay per un'azione fallosa di Lhotak, hanno infatti sbloccato il punteggio con Klasen già al 3'29”. Sull'onda dell'entusiasmo i ticinesi hanno continuato a tenere in mano il pallino del gioco e a produrre azioni interessanti. Le parate di Berra e l'imprecisione ospite hanno “mantenuto” il punteggio bloccato fino a 10” dalla sirena quando, sfruttando un errore del Friborgo, Bertaggia ha trovato il modo di piazzare lo 0-2. L'ottimo momento del Lugano – meno roccioso del solito in difesa nonostante uno Schlegel a tratti superlativo – è continuato per buona parte di un secondo periodo nel quale i Dragoni hanno penato. Solo al 30'48”, con Lauper (servito da Lhotak), i padroni di casa sono riusciti a passare. Da lì e per 5'-6' i bianconeri hanno sofferto e rischiato. Al 38' però, con Walker, hanno trovato il punto del pesantissimo 1-3. La gioia e le speranze della truppa di coach Pelletier sono state tuttavia cancellate da un terzo terzo da incubo, nel quale Sprunger e compagni hanno costruito con troppa facilità tiri buoni. E hanno piazzato zampate devastanti. In 12' il Friborgo è passato addirittura tre volte, riuscendo, con Brodin, Stalberg e Schmid, a ribaltare il punteggio e a presentarsi in vantaggio all'ultimissimo scorcio di gara. Lì non ha perso la calma e, ancora con Stalberg (58'27”) e con Rossi (59'26”), ha brindato a una vittoria che potrebbe cambiare le sorti della corsa verso i playoff.

FRIBORGO-LUGANO 6-3 (0-2, 1-1, 5-0)

Reti: 3'29” Klasen (Bürgler) 0-1; 19'50” Bertaggia (Klasen) 0-2; 30'48” Lauper (Lhotak) 1-2; 37'53” Walker (Chorney) 1-3; 42'01” Brodin (Schmid) 2-3; 44'45” Stalberg (Sprunger) 3-3; 51'55” Schmid (Brodin) 4-3; 58'27" Stalberg (Brodin) 5-3; 59'26" Rossi 6-3.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Chiesa; Chorney, Loeffel; Vauclair, Jecker; Riva; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Fazzini; Zangger, Romanenghi, Bürgler; Morini.

Penalità: Friborgo 2x2'; Lugano 3x2'.

Note: BCF Arena, 6'500 spettatori. Arbitri: Stricker, Tscherrig, Kaderli, Schlegel.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)